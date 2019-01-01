Расчеты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийского соединения Новороссийской военной морской базы Черноморского флота оккупантов провели учения по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения флота, передает Крыминформ.

«По замыслу учения, боевые расчеты противокорабельных комплексов «Бал» и «Бастион» привели комплексы к бою, выполнили поиск целей и нанесли ракетный удар по корабельной группе условного противника с выполнением электронных пусков ракет по обнаруженным морским целям», – говорится в сообщении.

Кроме этого, расчеты противокорабельных комплексов выполнили нормативы по смене стартовых позиций, их инженерному оборудованию, маскировке. В ходе учения было отработано взаимодействие с подразделением беспилотных летательных аппаратов.

Ранее на полигоне в Крыму начались масштабные учения артиллерийских подразделений Черноморского флота, в которых принимают участие более 300 военнослужащих и 20 единиц техники. В ходе тренировок задействованы расчеты беспилотных летательных аппаратов, которые совершенствуют свои навыки по обнаружению целей и корректировке огня, а также отрабатывают взаимодействие с расчетами различных видов артиллерии для их эффективного применения.