Москва не поверне Крим навіть за 15 років, а Київ не піде на компроміс заради Донбасу, вважає екс-посол США в Україні Джон Гербст.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє Ліга.net, передає Українська Правда.

"Я ніяк не бачу, що Київ піде на компроміс, у якому віддасть Москві Крим за мир на сході. І я теж не бачу в цьому році, за 10 років, за 15 років, що Москва буде готова віддати Крим", – сказав колишній посол, який зараз очолює Євразійський центр при американській неурядовій організації Atlantic Council.

"Тому вони можуть вирішити залишити це поки що у спокої. І Захід не визнаватиме російського суверенітету, буде як Прибалтика з 1940 року в Радянському Союзі", – вважає Гербст.

Раніше Гербст заявляв, що Росія просуває свою "ревізіоністську політику", підриваючи правила світового порядку, встановлені після Другої світової і холодної воєн.