Придністров'я відкриває представництво в РФ на чолі з ватажком "ДНР"

13:01 16.01.2019 0 комментариев Приднестровье

У Москві відкриють представництво невизнаного Придністров’я, яке очолить колишній "віце-прем’єр" і "глава МЗС" так званої "ДНР" Александр Караман, включений у санкційні списки ЄС.

Про це повідомляє Newsmaker з посиланням на повідомлення придністровського МЗС, передає Європейська правда.

Як розповів глава придністровського МЗС Віталій Ігнатьєв, нове представництво також дозволить "активізувати стратегічне партнерство з Росією". "Це важливий крок у напрямку інтеграції, взаємодії Придністров'я з Російською Федерацією", - додав він.

Про роботу нового представництва повідомив і лідер Придністров'я Вадим Красносельський. "Кожен громадянин ПМР зможе подати в дане представництво заяву, і йому буде надана допомога, залежно від ситуації", — розповів він, додавши, що буде проводити там зустрічі і консультації з співвітчизниками.

Раніше Красносельський повідомляв, що представництво очолить Александр Караман, який з 1991 по 2001 роки займав пост віце-президента Придністров'я. Пізніше Караман очолював партію "Родина", яка в період перебування при владі Євгена Шевчука перебувала в опозиції.

У 2014 році Караман покинув Придністров'я, а влітку того ж року з'явився в невизнаній "Донецькій народній республіці", де зайняв пост віце-прем'єра з соціальних питань, а пізніше — глави МЗС. З листопада 2014 року по грудень 2015 року Караман керував Апаратом Ради міністрів "ДНР", потім поїхав до Росії. Александр Караман включений в санкційні списки Євросоюзу і США у зв'язку з подіями на Донбасі.



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