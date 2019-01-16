Міністри закордонних справ країн Балтії та Польщі під час візиту до України засудили рішення влади РФ про продовження арешту українських моряків.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Естонії, повідомляє Європейська Правда.

Як зазначається, міністри висловили стурбованість ситуацією в Україні і підтвердили свою незмінну підтримку.

"Росія продовжує свою агресивну діяльність в Азовському морі щодо закріплення нелегальної анексії Криму, порушуючи суверенітет і територіальну цілісність України", - заявив глава МЗС Естонії Свен Міксер.

Міністри також піддали різкій критиці владу Росії в зв'язку з судовим рішенням про продовження арешту українських моряків до квітня.

"Кораблі і їх екіпажі необхідно негайно звільнити, і забезпечити для судів України та інших держав вільний прохід через Керченську протоку згідно міжнародного права", - наголосив Міксер.

Як повідомлялося, через погодні умови міністри не змогли дістатися Маріуполя, як спочатку планувалося. За допомогою відеозв’язку з Дніпра вони обговорили з мером Маріуполя Вадимом Бойченком поточні проблеми регіону. Мер, зокрема, розповів про можливості пересування суден в українські порти Приазов'я.