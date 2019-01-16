Глави МЗС країн Балтії і Польщі розкритикували РФ за продовження арешту українських моряків
|12:41 16.01.2019
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|Крым
Міністри закордонних справ країн Балтії та Польщі під час візиту до України засудили рішення влади РФ про продовження арешту українських моряків.
Про це йдеться у повідомленні МЗС Естонії, повідомляє Європейська Правда.
Як зазначається, міністри висловили стурбованість ситуацією в Україні і підтвердили свою незмінну підтримку.
"Росія продовжує свою агресивну діяльність в Азовському морі щодо закріплення нелегальної анексії Криму, порушуючи суверенітет і територіальну цілісність України", - заявив глава МЗС Естонії Свен Міксер.
Міністри також піддали різкій критиці владу Росії в зв'язку з судовим рішенням про продовження арешту українських моряків до квітня.
"Кораблі і їх екіпажі необхідно негайно звільнити, і забезпечити для судів України та інших держав вільний прохід через Керченську протоку згідно міжнародного права", - наголосив Міксер.
Як повідомлялося, через погодні умови міністри не змогли дістатися Маріуполя, як спочатку планувалося. За допомогою відеозв’язку з Дніпра вони обговорили з мером Маріуполя Вадимом Бойченком поточні проблеми регіону. Мер, зокрема, розповів про можливості пересування суден в українські порти Приазов'я.
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