Оккупационные власти Ялты готовы выделить помещения в центре Ялты для организации опорных пунктов полиции.

С такой инициативой выступил т.н. "глава" оккупационной администрации города Алексей Челпанов, передает Крыминформ.

«Особенно актуальным это будет к началу курортного сезона, что позволит не только эффективно обеспечивать общественный порядок, но и пресекать стихийную торговлю», – заявил Челпанов и предложил также совместно разработать дислокацию нарядов патрульно-постовой службы в летний период с учетом привлечения представителей казачества.

Помимо этого, со слов Челпанова город будет поддерживать развитие добровольных народных дружин: «Соответствующее финансирование уже предусмотрено в бюджете муниципального образования».