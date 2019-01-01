К курортному сезону в центре оккупированной Ялты появятся новые пункты полиции
|12:21 16.01.2019
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|Крым
Оккупационные власти Ялты готовы выделить помещения в центре Ялты для организации опорных пунктов полиции.
С такой инициативой выступил т.н. "глава" оккупационной администрации города Алексей Челпанов, передает Крыминформ.
«Особенно актуальным это будет к началу курортного сезона, что позволит не только эффективно обеспечивать общественный порядок, но и пресекать стихийную торговлю», – заявил Челпанов и предложил также совместно разработать дислокацию нарядов патрульно-постовой службы в летний период с учетом привлечения представителей казачества.
Помимо этого, со слов Челпанова город будет поддерживать развитие добровольных народных дружин: «Соответствующее финансирование уже предусмотрено в бюджете муниципального образования».
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