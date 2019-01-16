Введение новых санкций не изменит политику России в Азовском море. При этом в Госдуме уверяют, что Россия действует "строго в рамках международного права и своего национального законодательства".

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

"Санкции сами по себе непродуктивны. Все эти угрозы и агрессивная риторика только усугубляют отношения между странами и не дают развиваться торговле и взаимопониманию. Для нас подобная недружественная политика Киева не является чем-то неожиданным. Одной санкцией больше или меньше. Россия действует строго в рамках международного права и своего национального законодательства. Санкции и давление не способны изменить выверенную политику России в Азовском море", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Россия не заинтересована усложнять обстановку в Черном и Азовском морях.

Ранее первый заместитель главы Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев обратился к странам-партнерам с просьбой ввести "азовский" пакет санкций против РФ.