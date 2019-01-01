Сенат США принял резолюцию против снятия санкций с компаний Дерипаски

11:41 16.01.2019 0 комментариев Россия

Сенат США большинством голосов решил вынести на обсуждение и последующее голосование резолюцию против решения администрации Трампа снять санкции против трех российских компаний, связанных с Олегом Дерипаской.

Об этом сообщает ATR со ссылкой на издание The Hill.

«Сенат проголосовал за то, чтобы утвердить законодательную инициативу, блокирующую план президента Трампа отменить санкции против трех российских компаний — EN+, Rusal и EuroSibEnergo», — говорится в сообщении.

Согласно информации издания, 57 сенаторов поддержали решение, не позволяющее администрации президента снимать санкции с РФ, 42 — высказались против.

«Это означает, что против инициативы правительства Трампа выступили не только демократы, но и республиканцы. При этом достаточно было лишь простого большинства для того, чтобы принять решение. Хотя это процедурное голосование, оно демонстрирует, насколько отличаются подходы к внешней политике администрации Трампа и республиканцев в Конгрессе», — отмечает The Hill.

Также сообщается, что однопартийцы Дональда Трампа в Конгрессе «относятся недоверчиво к его «теплым» заявлениям в адрес России».

Напомним, представители Демократической партии США потребовали от министра финансов США Стивена Мнучина отложить снятие санкций с компаний российского олигарха Олега Дерипаски.



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