Кримськотатарський активіст Едем Бекіров, якого в окупованому Криму обвинувачують у незаконному зберіганні вибухових речовин і боєприпасів, заявив, що силовики незаконно і насильно вилучили у нього слину для біологічної експертизи.

Про це розповів його адвокат Олексій Ладин, передає Українська правда з посиланням на "Крим.Реалії".

Захисник побоюється, що такі дії правоохоронців можуть призвести до фальсифікації речових доказів по справі.

За його словами, біологічний матеріал у Бекірова вилучали двічі. Перший раз - після затримання 12 грудня 2018 року у приміщенні управління ФСБ в Криму. Другий - в СІЗО Сімферополя 29 грудня 2018 року "без присутності захисника, фактично насильно".

Адвокат кримськотатарського активіста зазначив про це у протоколі про ознайомлення з постановою слідчого про призначення біологічної експертизи.

"12 грудня у будівлі ФСБ по Криму і Севастополю невідомі особи в цивільному одязі взяли у Бекірова зразки слини. Оскільки вони вилучені непроцесуальним способом і слідчий взагалі заперечує факт їх вилучення, є підстави вважати, що вони можуть виявитися на тій вибухівці і патронах, які нібито передавав Бекіров", - наголошує Ладін.

Адвокат додав, що Бекіров написав заяву про проведення процесуальної перевірки, порушення кримінальної справи і притягнення до відповідальності невідомих йому осіб, які в будівлі ФСБ "вчинили злочин проти нього, перевищивши свої посадові обов'язки".