Дамаск осуждает намерение президента Турции Тайипа Эрдогана создать зону безопасности в северных районах Сирии.

Об этом говорится в заявлении источника в сирийском МИД, передает УНН.

В тексте заявления высказывания турецкого лидера расцениваются “как агрессивная угроза и посягательство на территориальное единство Сирии”.

Президент Турции Тайип Эрдоган после переговоров с президентом США Дональдом Трампом подтвердил во вторник, 15 января, свое решение создать зону безопасности в Сирии. Ранее он неоднократно указывал на готовность начать военную операцию в Манбидже и к востоку от Евфрата против курдских формирований после вывода американских войск из Сирии.

В свою очередь, МИД Сирии подтвердил решимость Дамаска “защищать всеми средствами национальный суверенитет и мирное население от турецкого вторжения и оккупации”.