Дамаск осудил намерения Турции создать буферную зону на севере Сирии
|11:01 16.01.2019
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|Турция
Дамаск осуждает намерение президента Турции Тайипа Эрдогана создать зону безопасности в северных районах Сирии.
Об этом говорится в заявлении источника в сирийском МИД, передает УНН.
В тексте заявления высказывания турецкого лидера расцениваются “как агрессивная угроза и посягательство на территориальное единство Сирии”.
Президент Турции Тайип Эрдоган после переговоров с президентом США Дональдом Трампом подтвердил во вторник, 15 января, свое решение создать зону безопасности в Сирии. Ранее он неоднократно указывал на готовность начать военную операцию в Манбидже и к востоку от Евфрата против курдских формирований после вывода американских войск из Сирии.
В свою очередь, МИД Сирии подтвердил решимость Дамаска “защищать всеми средствами национальный суверенитет и мирное население от турецкого вторжения и оккупации”.
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