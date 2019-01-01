Вместо запланированного визита состоялась скайп-конференция министров иностранный дел шести государств / Фото

08:11 16.01.2019 0 комментариев Мариуполь

 15 января, планировался визит в Мариупольский порт министров иностранный дел шести государств: Литовской Республики - Линаса Линкявичиоса, Эстонской Республики – Свена Миксера, Швеции – Маргота Вальстрьома, Республики Польша – Яцека Чапутовича, а также Украины – Павла Климкина.

Из-за неблагоприятных погодных условий визит был отменен, вместо этого состоялась скайп-конференция, в которой с одной стороны участвовали министры, а с другой - городской голова Мариуполя Вадим Бойченко и директор Мариупольского порта Александр Олейник, сообщает ГП "Мариупольский морской торговый порт".

Первым мариупольцев поприветствовал Линас Линкявичиос, от имени коллег высказав свою солидарность и пообещав поддержку в разрешении сложной ситуации с задержкой судов в Керчь-Еникальском канале.

Павел Климкин интересовался, как все это отразилось на благополучии города и, в частности, Мариупольского порта.

Городской голова Вадим Бойченко отметил, что Мариуполь уже на протяжении пяти лет является, по сути, полуостровом, у которого для связи с Украиной осталось только одно направление – западное. Да и с этим имеются огромные проблемы: автомобильная дорога на Запорожье в ужасном состоянии, железнодорожная дорога имеет крайне ограниченную пропускную способность и ненадлежащего качества подвижной состав. Плюс полностью отсутствует авиасообщение, хотя город располагает современным международным аэропортом. Такое состояние логистики, по словам мэра, очень тормозит развитие города и создает мариупольцам дополнительные трудности. 

Директор порта Александр Олейник, рассказал о проблемах предприятия, возникших из-за строительства Керченского моста, а также начавшихся в апреле досмотров погранслужбой ФСБ РФ всех судов, направляющихся в азовские порты Украины. При этом Александр Александрович подчеркнул, что порт несет колоссальные экономические потери.

Так, в 2018 году было перевалено на два млн. тонн грузов меньше запланированного. А это в свою очередь сказалось и на полученных доходах.

Всего же с начала конфликта на Донбассе потери Мариупольского порта составили 6 млрд грн.

Выслушав представителей Мариуполя, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал вывод, что порт в настоящей экономической блокаде, а городу крайне необходима помощь в реализации инфраструктурных проектов. Тогда будет польза и для предприятий, и горожане не будет чувствовать себя отрезанными от остальной Украины. Он также просил передать мариупольцам и портовикам слова поддержки от Европейского союза, пообещав вместе с другими министрами позже обязательно приехать в наш город.

 



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