Российская Федерация до 19 января 2019 года должна отчитаться перед Международным судом ООН о мерах, принятых для возобновления деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на своей странице в Facebook, передает ATR.

«Мы работаем над тем, чтобы Россия обеспечила исполнение приказа суда ООН, в частности возобновила деятельность Меджлиса крымскотатарского народа. По требованию суда, Россия до 19 января должна отчитаться о мерах по выполнению приказа суда. Параллельно мы также проинформируем Суд обо всех преследованиях крымских татар и о полном игнорировании Россией приказа суда ООН», — написала Зеркаль.

Напомним, 19 апреля 2017 года в рамках иска Украины против России Международный суд ООН принял решение, которым обязал Россию обеспечить соблюдение прав крымских татар в оккупированном Крыму, разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском и крымскотатарском языках.

Однако власти РФ так и не сняли запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму.