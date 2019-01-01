РФ до 19 января должна отчитаться перед судом ООН по делу о запрете Меджлиса
|10:41 16.01.2019
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|Крым
Российская Федерация до 19 января 2019 года должна отчитаться перед Международным судом ООН о мерах, принятых для возобновления деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в оккупированном Крыму.
Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на своей странице в Facebook, передает ATR.
«Мы работаем над тем, чтобы Россия обеспечила исполнение приказа суда ООН, в частности возобновила деятельность Меджлиса крымскотатарского народа. По требованию суда, Россия до 19 января должна отчитаться о мерах по выполнению приказа суда. Параллельно мы также проинформируем Суд обо всех преследованиях крымских татар и о полном игнорировании Россией приказа суда ООН», — написала Зеркаль.
Напомним, 19 апреля 2017 года в рамках иска Украины против России Международный суд ООН принял решение, которым обязал Россию обеспечить соблюдение прав крымских татар в оккупированном Крыму, разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском и крымскотатарском языках.
Однако власти РФ так и не сняли запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму.
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