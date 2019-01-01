Российский плен для украинских моряков. Ожидаемый итог работы российской судебной системы

07:45 16.01.2019 0 комментариев Крым

Лефортовский районный суд города Москвы, принял идентичные решения по 20 Украинским морякам: Продлить срок содержания под стражей на 3 месяца.

17-ти морякам мера пресечения в виде содержания под стражей была продлена до 24 апреля 2019 года. Троим морякам (Андрею Эйдеру, Василию Сороке и Андрею Артеменко) продлили срок ареста до 26 апреля, поскольку предыдущее решение по избранию им меры пресечения не обжаловалось адвокатами по назначению и вступило в законную силу. 
В отношении моряков : Лисовой В.В., Беспальченко В.А., Варимез В.К., Костышин В.А, судебное заседание отложено на 9:00 16 января, сообщает Крымский Процесс.

Решения принимали судьи Лефортовского районного суда: Сергей Рябцев, Альбина Галимова и Елена Канева. Судили моряков группами по 4 человека. Во время судебных заседаний моряки находились в клетке.

Защита указывала суду на то, что моряки являются военнопленным, и, следовательно, их дела должен рассматривать не Лефортовский суд, а Московский гарнизонный военный суд, поэтому поводу были поданы ходатайства, которые были отклонены судьями.

Моряки также заявляли в суде, что они являются военнопленными и отказались отвечать на вопросы суда, так как 17 статья Женевской конвенции предусматривает, что военнопленный вправе не сообщать о себе ничего, кроме имени, звания, даты рождения и личного номера.

Защита заявила суду, что в силу ряда положений III Женевской конвенции 1949 года власти РФ не имеют законных оснований для удержания под стражей военнопленных, а в соответствии с ч.4 ст.15 Конституции РФ, нормы Женевской конвенции имеют приоритет над нормами национального законодательства. Дальнейшее удержание военнопленных в СИЗО является длящимся конвенциональным нарушением. В связи с этим, защита просила суд освободить моряков из-под стражи.

Несмотря на доводы защиты, судьи удовлетворили ходатайство следователей и продлили Украинским морякам срок содержания под стражей на 3 месяца.

Стоит отметить, что все судебные заседания прошли в закрытом режиме, по мнению адвокатов, суд безосновательно закрыл судебные заседания. Группа экспертов из инициативной группы «Крымский процесс» считает, что закрытость судебных процессов нарушает международные стандарты доступа к справедливому правосудию, гарантированных Европейской конвенцией по защите прав человека.

Напомним, 25 ноября пограничное управление ФСБ России, в районе Керченского пролива, атаковало три корабля Военно-морских сил Украины — катер «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые следовали из одесского порта в порты Бердянска и Мариуполя. В результате Украинские суда были захвачены и отбуксированы в порт города Керчи, а трое Украинских моряков получили ранения. Всего на бортах кораблей находилось 24 Украинских моряка.
Позже (27 и 28 ноября), всем захваченным Украинским морякам вынесли меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2019 года, а уже 29 ноября всех моряков эпатировали в Москву, в СИЗО «Лефортово» и «Матросская Тишина».

Всем захваченным Украинским морякам вменяют ч.3 статьи 322 УК РФ - Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения.
(Фото сделано нашими российскими коллегами из Объединенной Группы Общественного Наблюдения за соблюдением Конституционных свобод



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