Росія відмовляється повертатися в ПАРЄ

10:21 16.01.2019 0 комментариев Россия

Росія знову підтвердила свої наміри не платити внески в Парламентську Асамблею Ради Європи в 2019 році.

Про це під час переговорів з головою ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є заявив віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой, повідомляє ZN,UA.

"ПАРЄ не отримає російського внеску. Росія не буде купувати квитки на той фільм, який вона не дивиться", - заявив Толстой.

Він також повідомив, що Росія не направлятиме свою делегацію на січневу сесію до Страсбурга, також Росія не визнаватиме рішення ПАРЄ, які були прийняті за роки відсутності делегації РФ у Страсбурзі.

У свою чергу, генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд обговорив членство Росії в ПАРЄ та Раді Європи з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом. В ході зустрічі він зазначив, що проблема позбавлення Росії права голосу в ПАРЄ вимагає "політичного рішення". Глава МЗС Німеччини зазначив, що головною умовою повернення Росії в ПАРЄ є сплата членських внесків за всі попередні роки. Також він пообіцяв обговорити питання членства Росії в ПАРЄ з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наприкінці цього тижня в Москві.

Хайко Маас попередив про наслідки виходу РФ з Ради Європи. За його словами, російські громадяни втратять доступ до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Нагадаємо, в червні 2018 року Бюро Парламентської Асамблеї Ради Європи ініціювало внесення змін до правил процедури Асамблеї на осінній сесії органу, які дадуть можливість російській делегації повернутися на тих умовах, в яких вона зацікавлена.



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