Україна в Мінську вимагатиме постійного пункту місії ОБСЄ у Керчі
|10:01 16.01.2019
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|Крым
На засіданні Тристоронньої контактної групи, що відбудеться у Мінську 17 січня, Україна наполягатиме на створенні постійного пункту моніторингу СММ в Керчі.
Про це у Facebook написала перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, повідомляє Укрінформ.
"Протягом останніх засідань ТКГ в Мінську Україна наполягала на створенні постійного пункту моніторингу СММ в Керчі. Ми не відступимо від цієї нашої позиції й ставитимемо її на обговорення й на першій цього року зустрічі ТКГ в Мінську, яка відбудеться 17 січня", - зазначила вона.
Геращенко додала, що разом із представником України в ТКГ Евгеном Марчуком зустрілися сьогодні з головуючим в ОБСЄ міністром закордонних справ Словацької Республіки Мирославом Лайчеком, обговорили безпекову і гуманітарну ситуацію в Криму та на Донбасі.
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