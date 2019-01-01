На засіданні Тристоронньої контактної групи, що відбудеться у Мінську 17 січня, Україна наполягатиме на створенні постійного пункту моніторингу СММ в Керчі.

Про це у Facebook написала перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, повідомляє Укрінформ.

"Протягом останніх засідань ТКГ в Мінську Україна наполягала на створенні постійного пункту моніторингу СММ в Керчі. Ми не відступимо від цієї нашої позиції й ставитимемо її на обговорення й на першій цього року зустрічі ТКГ в Мінську, яка відбудеться 17 січня", - зазначила вона.

Геращенко додала, що разом із представником України в ТКГ Евгеном Марчуком зустрілися сьогодні з головуючим в ОБСЄ міністром закордонних справ Словацької Республіки Мирославом Лайчеком, обговорили безпекову і гуманітарну ситуацію в Криму та на Донбасі.