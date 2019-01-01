Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко та постійний представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук зустрілись з міністром закордонних справ і європейських питань Словацької Республіки, діючим головою ОБСЄ у 2019 році Мірославом Лайчаком.

Про це повідомила на своїй сторінці перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.

“Разом з представником України в ТКГ Євгеном Марчуком зустрілися з головуючим в ОБСЄ Міністром закордонних справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком. В зустрічі також взяли участь Марцел Пешко — керівник Центру запобігання конфліктів ОБСЄ, і Марек Шафін посол Словаччини в Україні”, — написала Геращенко.

Вона повідомила, що подякували Лайчаку за те, що його перший візит в якості головуючого в ОБСЄ відбувся саме в Україну.

За словами першої заступниці голови ВР, під час зустрічі сторони обмінялися думками, чи можна підняти ефективність роботи мінських груп і СММ ОБСЄ, обговорили безпекову і гуманітарну ситуацію на Донбасі, а також українська сторона виклала пропозиції щодо розблокування питання заручників.

“Особливу увагу приділили ситуації в Азові, наголосили, що протягом останніх засідань ТКГ в Мінську Україна наполягала на створенні постійного пункту моніторингу СММ в Керчі”, — написала вона, додавши, що Україна ставитиме цю пропозицію на обговорення на першій цього року зустрічі ТКГ в Мінську, яка відбудеться 17 січня.

Геращенко зазначила також, що очікує від головування Словаччини в ОБСЄ особливої уваги до гуманітарних і безпекових питань Криму і Донбасу.