МЗС Литви: "судовий розгляд" щодо моряків у Москві є неприпустимим

09:01 16.01.2019 0 комментариев Крым

Литва вимагає звільнення всіх членів українського екіпажу, захоплених росіянами біля Керченської протоки минулого року.

Про це під час спільного візиту міністрів закордонних справ України, країн Балтії та Польщі до музею АТО у місті Дніпро заявив глава литовського МЗС Лінас Лінкявічус, передає УНН з посиланням на прес-службу зовнішньополітичного відомства України в Twitter.

"Так званий судовий розгляд в Москві є неприпустимим. Ми вимагаємо звільнення всіх членів українського екіпажу. Росія вважає Азовське море своїми внутрішніми водами, але вони помиляються і повинні надати безкоштовну навігацію", - цитує міністра українське МЗС.

15 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін разом зі своїми колегами з Литви Лінасом Лінкявічюсом, Латвії Едгарсом Рінкевичсом, Естонії Свеном Міксером та Польщі Яцеком Чапутовічем мали здійснити робочу поїздку до Маріуполя з метою ознайомлення з актуальною соціальною та економічною ситуацією, ускладненою російською агресією, зокрема створенням перешкод свободі мореплавствачерез Керченську протоку до портів Бердянська та Маріуполя.

Водночас пізніше стало відомо, що екіпаж літака, що прямував до Маріуполя з міністрами закордонних справ України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії, прийняв рішення повернутися через погодні умови.



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