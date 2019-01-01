Президент Румунії вважає, що приєднання до Шенгенської зони покращить безпеку

09:21 16.01.2019 0 комментариев Румыния

Президент Румунії Клаус Йоханіс заявив, що приєднання до Шенгенської зони покращить безпеку всього простору без прикордонного контролю.

“Усі погоджуються, що Румунія має стати частиною Шенгенської зони. Ми переконані, що вступ Румунії до Шенгенської зони покращить її безпеку, але для цього необхідно переконувати деяких наших друзів і партнерів, також необхідно досягти певних успіхів. Якщо всі питання будуть вирішені — це станеться найближчим часом, у нас є шанс владнати це питання”, — сказав Йоханіс., передає УНН з посиланням на libertatea.ro.

Нагадаємо, що в наступні 6 місяців Румунія головуватиме в Раді Євросоюзу і координуватиме його роботу.

Румунська влада завила, що головування Бухаресту в ЄС пройде під гаслом політики згуртованості та зближення.

 



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