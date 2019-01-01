Экипаж фрегата Черноморского флота страны оккупанта провел учения в Средиземном море
|08:41 16.01.2019
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|Крым
Экипаж фрегата Черноморского флота страны оккупанта «Адмирал Макаров» сдал курсовую задачу в Средиземном море.
Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крым Информ.
«Экипаж фрегата «Адмирал Макаров» Черноморского флота сдал курсовую задачу К-1, которая является ежегодным начальным этапом в системе допуска экипажа корабля к выполнению задач по предназначению. Экипаж корабля впервые выполнил данное плановое мероприятие боевой подготовки в условиях дальнего похода в акватории Средиземного моря», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в ходе сдачи курсовой задачи моряки провели различные корабельные учения по приготовлению корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке корабля в пункте базирования, по противовоздушной обороне, а также мероприятия по противодиверсионной обороне корабля при стоянке в порту.
По данным пресс-службы, экипаж отработал вопросы повседневной организации службы, быта и отдыха, выполнил нормативы по обслуживанию вооружения и механизмов корабля, подготовки корабля к приему оружия и боеприпасов.
Фрегат «Адмирал Макаров» выполняет поставленные задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море с ноября 2018 года.
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