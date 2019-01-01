Названы возможные направления потенциального взаимодействия между оккупированным Крымом и Сирией

08:21 16.01.2019 0 комментариев Крым

В качестве одного из направлений потенциального взаимодействия рассматривается строительство малогабаритных и крупнотоннажных судов, моторных лодок, выполненных из композиционных материалов, для прибрежной инфраструктуры, а также проведение судоремонтных работ. 

Об этом сообщила пресс-служба "министерства" промышленной политики оккупированного Крыма передает Крым Информ.

Как следует из сообщения, достигнута договоренность об участии ряда крымских промышленных предприятий в развитии торгово-промышленного сотрудничества между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой.

Договоренность предусматривает поставку сварочного и силового оборудования, в том числе сварочных трансформаторов, выпрямителей, полуавтоматических сварочных аппаратов, аргонно-дуговых сварочных аппаратов, установок воздушно-плазменной резки, машин для точечной сварки и контактных электросварочных машин.

Еще одним направлением торгово-экономического взаимодействия может стать поставка и монтаж экспресс-железнодорожных путей, включая такую специализированную продукцию, как стрелочные переводы, рамные рельсы, крестовины стрелочного производства, ремонтные комплекты и т.д. 

Предусмотренно что курсанты морских училищ оккупированных Крыма и Севастополя смогут проходить практику на судах крымско-сирийской судоходной компании, а граждане Сирии получат возможность обучаться в крымских морских училищах.

 



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