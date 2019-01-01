Из-за российской агрессии в Керченском проливе, в результате которой были захвачены 24 украинских моряка, усложнилась ситуация с паромным сообщением между оккупированным Крымом и Турцией.

Ситуация с паромным сообщением между оккупированным Крымом и Турцией "стала гораздо сложнее", заявил директор российского "госпредприятия" "Крымские морские порты" Алексей Волков, пишет Гордон.



"Желаемого прогресса по восстановлению паромного сообщения нет, потому что санкции только усилились. Ситуация стала гораздо сложнее и значительно усилилась, особенно после ареста украинских военных кораблей", – заявил он.



Волков добавил, что запуск такого сообщения возможен лишь в случае межправительственных договоренностей России и Турции.



Паромное сообщение между Севастополем и турецким Зонгулдаком было организовано в конце октября 2016 года, в марте 2017 года оно было остановлено по решению турецкой стороны.



В августе 2018 года издание "Крым.Реалии" сообщало, что постоянное представительство Крыма при президенте России утверждает, что предприятие "Крымские морские порты" провело переговоры о возобновлении морского паромного сообщения с Турцией с осени 2018 года.



25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.



Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем морякам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

