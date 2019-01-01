RQ-4B Global Hawk вылетел с базы США в Италии и осуществил разведывательный полет над оккупированным Крымом и Донбассом.

Об этом сообщает Милитарный портал со ссылкой на PlaneRadar, передает liga.net.

Судя по данным PlaneRadar, беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk вылетел из военной базы США в Италии и направился в Украину в 6 утра.

Уже в 7:30 он вошел в воздушное пространство Украины и проследовал к оккупированному Донбассу. В 15:30 БПЛА развернулся и взял курс на оккупированный Крым.

RQ-4 Global Hawk - разведывательный БПЛА ВВС США, который может находиться в полете на высоте 18 км около 30 часов подряд. Разработан дочкой Northrop Grumman - Teledyne Ryan Aeronautical.