Владелец танкера «Механик Погодин» обжаловал отказ снять арест с судна
|20:32 15.01.2019
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|Крым
Cудовладелец танкера «Механик Погодин» — СК «Волжское пароходство» — подал апелляцию на решение Херсонского окружного административного суда Украины.
10 января 2019 г. судовладелец танкера «Механик Погодин» — СК «Волжское пароходство» — подал апелляцию в Пятый апелляционный административный суд (г. Одесса, Украина) на решение Херсонского окружного административного суда Украины.
Об этом 15 января сообщается на сайте компании «В. Ф. Танкер».
В соответствии с установленным порядком подачи, жалоба направлена в апелляционную инстанцию через Херсонский окружной административный суд, ранее вынесший решение по делу.
Ожидается, что суд до конца текущей недели примет к производству поступившую жалобу и определит дату рассмотрения спора в апелляционной инстанции.
Общий срок рассмотрения апелляционной жалобы в соответствии с украинским законодательством не может составлять более 60 календарных дней после принятия акта об открытии производства.
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