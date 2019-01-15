Владелец танкера «Механик Погодин» обжаловал отказ снять арест с судна

20:32 15.01.2019 0 комментариев Крым

Cудовладелец танкера «Механик Погодин» — СК «Волжское пароходство» — подал апелляцию на решение Херсонского окружного административного суда Украины.

10 января 2019 г. судовладелец танкера «Механик Погодин» — СК «Волжское пароходство» — подал апелляцию в Пятый апелляционный административный суд (г. Одесса, Украина) на решение Херсонского окружного административного суда Украины.

Об этом 15 января сообщается на сайте компании «В. Ф. Танкер».

В соответствии с установленным порядком подачи, жалоба направлена в апелляционную инстанцию через Херсонский окружной административный суд, ранее вынесший решение по делу.

Ожидается, что суд до конца текущей недели примет к производству поступившую жалобу и определит дату рассмотрения спора в апелляционной инстанции.

Общий срок рассмотрения апелляционной жалобы в соответствии с украинским законодательством не может составлять более 60 календарных дней после принятия акта об открытии производства.



Ещё на эту тему:

13:46 15.01.2019
Україна вимагає від Болгарії не допускати російські кораблі, що прибувають з Криму
13:53 14.01.2019
Санкции: оккупированный Крым покидает крупная сеть супермаркетов
10:49 14.01.2019
З окупованого Севастополя вивезли металобрухт в країну-член НАТО / Фото
17:39 09.01.2019
У ЄС обговорюють санкції щодо російських портів і суден
21:59 27.12.2018
Україна запроваджує санкції проти археологів за незаконні розкопки в окупованому Криму
14:15 20.12.2018
Пять авиакомпаний подали заявки на субсидирование полетов в оккупированный Крым
13:48 17.12.2018
Російські підприємства ВПК, що працюють із захопленими кримськими підприємствами. Список для санкцій
14:39 14.12.2018
Россия надеется закупить турбины для оккупированного Крыма в обход санкций при помощи «комплексного поставщика»
09:37 14.12.2018
Владелец "Норда" понял, что арестованное судно скорее продадут на запчасти чем вернут
15:41 10.12.2018
МИД Бельгии: ЕС будет давить на Россию для обеспечения свободного судоходства в Керченском проливе
17:31 06.12.2018
Подсанкционному отелю в оккупированном Крыму выделяют землю под винный комплекс
20:20 28.11.2018
Кабмин Германии: вопрос расширения санкций против России будет обсуждаться на уровне ЕС
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
13:31 04.01.2019
Обнародован прогнозируемый объем добычи нефти на сухопутных месторождениях Азербайджана в 2019 г
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
Все новости страны
Армения Армения
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
Все новости страны
Болгария Болгария
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
08:27 08.01.2019
Болгарського бізнесмена обвинувачують у лобіюванні інтересів РФ
15:31 04.01.2019
Все больше россиян продают свою недвижимость в Болгарии
Все новости страны
Греция Греция
11:11 15.01.2019
МЗС Греції просить Росію не втручатися в її внутрішні справи через угоду з Македонією
09:24 15.01.2019
Протести у Греції: вчителі побилися з поліцією вдруге за тиждень / Фото
08:21 14.01.2019
Прем'єр Греції ініціює вотум довіри його урядові
18:20 11.01.2019
Угода із Македонією може знищити грецький коаліційний уряд
Все новости страны
Грузия Грузия
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
17:01 27.12.2018
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
17:52 15.01.2019
Американський літак-розвідник млниторив територію невизнаного Придністров'я / Карта
13:05 11.01.2019
США прислало самую массовую группу наблюдателей на выборы в Молдову
13:45 10.01.2019
Санкції РФ проти України "вдарили" по Молдові
11:33 09.01.2019
Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российских войск из Молдовы
Все новости страны
Россия Россия
19:53 15.01.2019
Росія посягає на права українців в РФ, незгодних з її політикою щодо Криму і Донбасу - рішення РЄ
19:31 15.01.2019
Посол США в Німеччині: Путін чітко заявив, що хоче припинити транзит газу через Україну
15:04 15.01.2019
На оснащение российской армии в 2019 году направят более 1,44 трлн рублей
13:26 15.01.2019
Еще один фрегат ВМФ России готовится к первому дальнему походу / Фото
Все новости страны
Румыния Румыния
19:11 15.01.2019
Председательствующая в ЕС Румыния готовит удар по газопроводу Путина в обход Украины
08:22 15.01.2019
У Румунії двох екс-прокурорів звинувачують у створенні злочинного угрупування
08:12 15.01.2019
У 27 румунських областях оголошений “жовтий код”
15:59 14.01.2019
Румунія призупинила закупівлю нових корветів
Все новости страны
Турция Турция
18:30 15.01.2019
Турция создаст буферную зону в Сирии
12:36 14.01.2019
Туреччина відповіла на погрози Трампа "розорити" країну в разі наступу на сирійських курдів
10:28 14.01.2019
Трамп заявив, що Туреччину буде розорено, якщо вона атакує сирійських курдів
09:22 14.01.2019
Турция не будет медлить с операцией на востоке Сирии
Все новости страны
Украина Украина
20:59 15.01.2019
Беспилотник США пролетел над оккупированным Крымом и Донбассом / Видео
20:32 15.01.2019
Владелец танкера «Механик Погодин» обжаловал отказ снять арест с судна
20:12 15.01.2019
США: Росія використовує українських моряків як пішаків у своїй політичній грі
18:51 15.01.2019
Муженко розповів НАТО про Керченську кризу та судилище в РФ над моряками
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс