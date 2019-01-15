Cудовладелец танкера «Механик Погодин» — СК «Волжское пароходство» — подал апелляцию на решение Херсонского окружного административного суда Украины.

10 января 2019 г. судовладелец танкера «Механик Погодин» — СК «Волжское пароходство» — подал апелляцию в Пятый апелляционный административный суд (г. Одесса, Украина) на решение Херсонского окружного административного суда Украины.

Об этом 15 января сообщается на сайте компании «В. Ф. Танкер».

В соответствии с установленным порядком подачи, жалоба направлена в апелляционную инстанцию через Херсонский окружной административный суд, ранее вынесший решение по делу.

Ожидается, что суд до конца текущей недели примет к производству поступившую жалобу и определит дату рассмотрения спора в апелляционной инстанции.

Общий срок рассмотрения апелляционной жалобы в соответствии с украинским законодательством не может составлять более 60 календарных дней после принятия акта об открытии производства.