Сполучені штати Америки вимагають від Російської Федерації негайно звільнити 24 військовополонених українських моряків.

Про це 15 січня в Twitter повідомляє прес-служба посольства США в Україні, пише Українська правда.

"Росія має негайно звільнити українських моряків, а не використовувати їх як пішаків у своїй політичній грі", - зазначають у відомстві.

Також в США заявили, що глибоко стурбовані здоров’ям і правами українських моряків.

Росія понад 50 днів незаконно утримує українських моряків, які користувалися свободою судноплавства України в її територіальних водах.

15 січня суд Москви обирає їм запобіжні заходи. Так, 12 морякам продовжили запобіжні заходи у вигляді арешту до 24 квітня 2019 року.

Українська військова делегація України надала партнерам у НАТО інформацію про виклики для України у сфері безпеки, зокрема, в регіоні Чорного моря, та про заходи протидії таким загрозам.