США: Росія використовує українських моряків як пішаків у своїй політичній грі
|20:12 15.01.2019
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|Крым
Сполучені штати Америки вимагають від Російської Федерації негайно звільнити 24 військовополонених українських моряків.
Про це 15 січня в Twitter повідомляє прес-служба посольства США в Україні, пише Українська правда.
"Росія має негайно звільнити українських моряків, а не використовувати їх як пішаків у своїй політичній грі", - зазначають у відомстві.
Також в США заявили, що глибоко стурбовані здоров’ям і правами українських моряків.
Росія понад 50 днів незаконно утримує українських моряків, які користувалися свободою судноплавства України в її територіальних водах.
15 січня суд Москви обирає їм запобіжні заходи. Так, 12 морякам продовжили запобіжні заходи у вигляді арешту до 24 квітня 2019 року.
Українська військова делегація України надала партнерам у НАТО інформацію про виклики для України у сфері безпеки, зокрема, в регіоні Чорного моря, та про заходи протидії таким загрозам.
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