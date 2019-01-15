Росія посягає на права українців в РФ, незгодних з її політикою щодо Криму і Донбасу - рішення РЄ

19:53 15.01.2019 0 комментариев Россия

У Раді Європи занепокоєні посяганням на права представників української меншини у Росії, які виступають із заявами, що йдуть всупереч російській політиці щодо Криму і конфлікту на сході України.

Про це йдеться у висновках Консультативного комітету з Рамкової конвенції про захист національних меншин, що містяться в його новому рішенні щодо РФ, яке було опубліковано у вівторок і охоплює період з 2012 року по жовтень 2017 року, повідомляє Європейська Правда.

"Консультативний комітет стурбований подальшими обмеженнями свободи вираження думок і свободи думки, совісті і релігії осіб, що належать до меншин... Посягання на право на свободу вираження поглядів стосувалися, зокрема, осіб, що належать до української меншини, коли вони робили заяви, які не відповідають російській політиці щодо Криму і про конфлікт на сході України", - йдеться у висновках комітету.

Прикладом порушення прав меншини у РЄ вважають справу колишнього директора Державної бібліотеки української літератури в Москві, яка була звинувачена в "розпалюванні ненависті і ворожнечі шляхом зловживання службовим становищем". У каталозі бібліотеки нібито знайшли ряд книг, класифікованих як "екстремістські". В ході судового процесу, широко критикованого за політизованість, директора помістили під домашній арешт і в червні 2017 року засудили до чотирирічного умовного тюремного ув’язнення.

Крім того, комітет констатував, що після анексії Криму та конфлікту на сході України контрольовані урядом ЗМІ підтримують патріотичну мобілізацію суспільства проти України.

Комітет також заявив, що отримав від культурних організацій української нацменшини скарги на перепони, які створюються у їхній діяльності на тлі підвищеної напруги у зв’язку з конфліктом на Донбасі. Вони повідомляли про труднощі з реєстрацією організацій і отриманням дозволу на організацію українських культурних заходів.

Крім того, комітету повідомляли про випадки залякування у зв'язку з широким тлумаченням антиекстремістського законодавства. Наприклад, публікація інформації про голод в Україні в сталінську епоху могла б бути визнана екстремізмом.

Консультативний комітет з жалем відзначив особливо скрутну ситуацію для представників української меншини, які відчувають обмеження в співробітництві з Україною.



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