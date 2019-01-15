Проект газопроводу "Північний потік-2" розробили лише з метою створити альтернативний маршрут транспортування російського газу до Європи, який не проходить через Україну.

Про це заявив посол США у Берліні Річард Гренелл у інтерв’ю Rheinische Post, передає ЄвроПравда.

"Проблема "Північного потоку-2" полягає в тому, що це не економічний проект. Його розробили лише з однієї причини: створити альтернативний маршрут транспортування російського газу на шляху до Європи, який не проходить через Україну. Тому питання полягає в тому, чи хочуть європейські уряди стати більш залежними від країни, яка використовує хімічну зброю, щоб вбити політичного опонента в Європі. Чи стане Європа більш залежною від країни, яка вторглася до суверенної держави і незаконно анексувала територію?" - сказав він.

13 січня стало відомо, що Гренелл розіслав німецьким компаніям, які беруть участь у проекті, листи електронною поштою, нагадавши про ризик потрапити під американські санкції.

"Зміст цих листів нічим не відрізняється від заяв, які ми зробили публічно: компанії, що працюють у сфері російського енерго-експортного сектору, ризикують можливими санкціями. Уряд США і Конгрес мають чіткі застереження щодо енергетичної безпеки і геополітичного впливу "Північного потоку-2", і я буду продовжувати політику США", - сказав дипломат.

"Путін чітко заявив, що хоче припинити транзит російського газу через Україну. Два проекти, які дадуть йому змогу зробити це, - "Північний потік-2" і "Турецький потік-2". Ці два проекти разом роблять транзит російського газу через Україну практично зайвим", - пояснив він.

За його словами, небезпека полягає в тому, що Росія може знову вирішити використовувати енергію як зброю проти Європи або показати іншу деструктивну поведінку.

"Хоча малоймовірно, що Німеччина стане об'єктом подібних заходів, можуть постраждати східні сусіди Німеччини. Тут поставлено на карту європейська єдність", - додав Гренелл.

Німеччина запевняє, що її вихід з проекту не призведе до його зупинки, але послабить спроможність Берліна наполягати на продовженні транзиту газу через Україну.