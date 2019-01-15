Председательствующая в ЕС Румыния готовит удар по газопроводу Путина в обход Украины
|19:11 15.01.2019
|0 комментариев
|Румыния
Председательствующая в ЕС Румыния ускоряет работу над правилами, которые могут помешать строительству газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.
Об этом пишет "Радио Польша", передает Апостроф.
Речь идет о внесении поправок в газовую директиву ЕС, которая должна гарантировать, что все газопроводы в пределах союза будут охвачены европейским законодательством. Ранее эту работу блокировали две страны, прежде председательствовавшие в ЕС — Австрия и Болгария.
Как сообщает издание, 15 января вопрос в Брюсселе рассмотрят эксперты из 28 стран.
Как сообщалось, немецкие компании могут подвергнуться санкциям США в случае поддержки проекта российского газопровода "Северный поток-2".
Ещё на эту тему:
19:31 15.01.2019
Посол США в Німеччині: Путін чітко заявив, що хоче припинити транзит газу через Україну
Посол США в Німеччині: Путін чітко заявив, що хоче припинити транзит газу через Україну
19:59 14.01.2019
Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо Nord Stream 2
Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо Nord Stream 2
19:55 11.01.2019
МИД Польши и Румынии требуют срочного пересмотра газовой директивы ЕС для противодействия "Северному потоку-2"
МИД Польши и Румынии требуют срочного пересмотра газовой директивы ЕС для противодействия "Северному потоку-2"
08:41 11.01.2019
Отказ от проекта "Северный поток-2" лишит союзников сохранения транзита газа из РФ через Украину - МИД ФРГ
Отказ от проекта "Северный поток-2" лишит союзников сохранения транзита газа из РФ через Украину - МИД ФРГ
15:02 08.01.2019
США погрожують санкціями компанії, яка споруджує «Північний потік-2»
США погрожують санкціями компанії, яка споруджує «Північний потік-2»
15:01 04.01.2019
МЗС Польщі вважає що Північний потік - 2 вбиває Україну і позбавляє захисту від агресії Росії
МЗС Польщі вважає що Північний потік - 2 вбиває Україну і позбавляє захисту від агресії Росії
18:49 20.12.2018
Румыния работает над изменениями в законодательстве ЕС для блокирования "Северного потока-2"
Румыния работает над изменениями в законодательстве ЕС для блокирования "Северного потока-2"
14:57 13.12.2018
Реакция РФ на заявление Европарламента о "Северном потоке-2"
Реакция РФ на заявление Европарламента о "Северном потоке-2"
08:11 13.12.2018
Європарламент засудив будівництво "Північного потоку-2"
Європарламент засудив будівництво "Північного потоку-2"
15:46 12.12.2018
Попыткой помешать реализации сугубо коммерческого проекта - назвали в Кремле резолюцию США против "Северного потока – 2"
Попыткой помешать реализации сугубо коммерческого проекта - назвали в Кремле резолюцию США против "Северного потока – 2"
08:48 12.12.2018
Палата представителей Конгресса призывала президента США использовать все возможности для блокировки "Северного потока-2"
Палата представителей Конгресса призывала президента США использовать все возможности для блокировки "Северного потока-2"