Муженко розповів НАТО про Керченську кризу та судилище в РФ над моряками

18:51 15.01.2019 0 комментариев Украина

Українська військова делегація України надала партнерам у НАТО інформацію про виклики для України у сфері безпеки, зокрема, в регіоні Чорного моря, та про заходи протидії таким загрозам.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу у Брюсселі повідомив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко за підсумками зустрічі із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.

«Темою нашої розмови був не лише перехід Збройних сил України на стандарти НАТО. Під час зустрічі ми також обговорили ситуацію в Чорноморському регіоні, зокрема, загрози національній безпеці України військового характеру. Важливим питанням було також надання Україні практичної допомоги, яка нам потрібна на сьогоднішній день, щоб адекватно реагувати на ці загрози зараз, та на найближчу перспективу», - зауважив генерал армії України Муженко.

За його словами, під час зустрічі Гетемюллер також цікавилася долею українських військових моряків, які були захоплені Росією під час збройної провокації проти України в Азовському морі.

Крім того, Муженко зауважив, що правове управління Генерального штабу ЗСУ підтримує постійний контакт із слідчими Генеральної прокуратури України у роботі щодо спростування обвинувачень, які були висунуті слідчим комітетом РФ проти українських військовослужбовців за їхню участь у бойових діях на сході України. «У цьому є позитивні зрушення, і я думаю, що найближчим часом ми вийдемо на вирішення цього питання», - додав Муженко.

Як повідомлялося, Військова делегація України на чолі з Муженком перебуває у Брюсселі для участі в засіданні Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів країн Альянсу і країн-партнерів.



Ещё на эту тему:

14:00 04.01.2019
Україна продовжить співпрацю з НАТО за програмою SALIS
14:35 20.12.2018
"Сегодня у государств-членов НАТО все больше желания поддерживать Украину", - зам генсека Альянса
11:05 19.12.2018
Трастові фонди НАТО отримали додаткові кошти для допомоги Україні
10:45 19.12.2018
Комісія Україна-НАТО на рівні міністрів оборони може зібратися у лютому
16:55 18.12.2018
Рада у першому читанні схвалила законопроект про військові стандарти НАТО
17:21 17.12.2018
У Брюсселі завтра відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО
07:44 14.12.2018
Україна і НАТО підписали угоди про початок практичного етапу співпраці з розмінування
18:59 10.12.2018
Инструктора НАТО признали николаевских морпехов одними из лучших на международных учениях
08:28 23.11.2018
Агрессия России в Украине одна из главных угроз для НАТО
17:29 22.11.2018
Великобритания расширяет учебно-тренировочную программу «Орбитал» в Украине
10:26 19.11.2018
Четкая перспектива членства Украины в Альянсе остановит Россию, - ПА НАТО
16:57 02.11.2018
Корвет «Тернопіль» виконував бойові завдання під прапором НАТО / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
13:31 04.01.2019
Обнародован прогнозируемый объем добычи нефти на сухопутных месторождениях Азербайджана в 2019 г
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
Все новости страны
Армения Армения
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
Все новости страны
Болгария Болгария
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
08:27 08.01.2019
Болгарського бізнесмена обвинувачують у лобіюванні інтересів РФ
15:31 04.01.2019
Все больше россиян продают свою недвижимость в Болгарии
Все новости страны
Греция Греция
11:11 15.01.2019
МЗС Греції просить Росію не втручатися в її внутрішні справи через угоду з Македонією
09:24 15.01.2019
Протести у Греції: вчителі побилися з поліцією вдруге за тиждень / Фото
08:21 14.01.2019
Прем'єр Греції ініціює вотум довіри його урядові
18:20 11.01.2019
Угода із Македонією може знищити грецький коаліційний уряд
Все новости страны
Грузия Грузия
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
17:01 27.12.2018
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
17:52 15.01.2019
Американський літак-розвідник млниторив територію невизнаного Придністров'я / Карта
13:05 11.01.2019
США прислало самую массовую группу наблюдателей на выборы в Молдову
13:45 10.01.2019
Санкції РФ проти України "вдарили" по Молдові
11:33 09.01.2019
Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российских войск из Молдовы
Все новости страны
Россия Россия
19:53 15.01.2019
Росія посягає на права українців в РФ, незгодних з її політикою щодо Криму і Донбасу - рішення РЄ
19:31 15.01.2019
Посол США в Німеччині: Путін чітко заявив, що хоче припинити транзит газу через Україну
15:04 15.01.2019
На оснащение российской армии в 2019 году направят более 1,44 трлн рублей
13:26 15.01.2019
Еще один фрегат ВМФ России готовится к первому дальнему походу / Фото
Все новости страны
Румыния Румыния
19:11 15.01.2019
Председательствующая в ЕС Румыния готовит удар по газопроводу Путина в обход Украины
08:22 15.01.2019
У Румунії двох екс-прокурорів звинувачують у створенні злочинного угрупування
08:12 15.01.2019
У 27 румунських областях оголошений “жовтий код”
15:59 14.01.2019
Румунія призупинила закупівлю нових корветів
Все новости страны
Турция Турция
18:30 15.01.2019
Турция создаст буферную зону в Сирии
12:36 14.01.2019
Туреччина відповіла на погрози Трампа "розорити" країну в разі наступу на сирійських курдів
10:28 14.01.2019
Трамп заявив, що Туреччину буде розорено, якщо вона атакує сирійських курдів
09:22 14.01.2019
Турция не будет медлить с операцией на востоке Сирии
Все новости страны
Украина Украина
20:59 15.01.2019
Беспилотник США пролетел над оккупированным Крымом и Донбассом / Видео
20:32 15.01.2019
Владелец танкера «Механик Погодин» обжаловал отказ снять арест с судна
20:12 15.01.2019
США: Росія використовує українських моряків як пішаків у своїй політичній грі
18:51 15.01.2019
Муженко розповів НАТО про Керченську кризу та судилище в РФ над моряками
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс