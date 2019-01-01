Українська військова делегація України надала партнерам у НАТО інформацію про виклики для України у сфері безпеки, зокрема, в регіоні Чорного моря, та про заходи протидії таким загрозам.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу у Брюсселі повідомив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко за підсумками зустрічі із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.

«Темою нашої розмови був не лише перехід Збройних сил України на стандарти НАТО. Під час зустрічі ми також обговорили ситуацію в Чорноморському регіоні, зокрема, загрози національній безпеці України військового характеру. Важливим питанням було також надання Україні практичної допомоги, яка нам потрібна на сьогоднішній день, щоб адекватно реагувати на ці загрози зараз, та на найближчу перспективу», - зауважив генерал армії України Муженко.

За його словами, під час зустрічі Гетемюллер також цікавилася долею українських військових моряків, які були захоплені Росією під час збройної провокації проти України в Азовському морі.

Крім того, Муженко зауважив, що правове управління Генерального штабу ЗСУ підтримує постійний контакт із слідчими Генеральної прокуратури України у роботі щодо спростування обвинувачень, які були висунуті слідчим комітетом РФ проти українських військовослужбовців за їхню участь у бойових діях на сході України. «У цьому є позитивні зрушення, і я думаю, що найближчим часом ми вийдемо на вирішення цього питання», - додав Муженко.

Як повідомлялося, Військова делегація України на чолі з Муженком перебуває у Брюсселі для участі в засіданні Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів країн Альянсу і країн-партнерів.