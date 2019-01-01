У Раді хочуть просити у ЄС та США новий "азовський пакет" санкцій проти Росії

18:09 15.01.2019 0 комментариев Крым

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко закликає депутатів апелювати до США та Євросоюзу про введення нового “азовського пакету” санкцій проти Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила, виступаючи на засіданні парламенту.

Геращенко нагадала, що сьогодні в Москві відбувається “судилище” над українськими моряками, які визнали себе військовополоненими.

“Наші українські моряки проявили нечувану мужність, гідність і патріотизм, зламавши своєю поведінкою всі сценарії, оголосивши себе військовополоненими, і відмовившись надавати будь-які свідчення в кремлівському судилищі”, - сказала перший віце-спікер.

Вона пропонує в четвер розглянути “пакет законопроектів, які українське законодавство приводять у відповідність з Женевськими конвенціями і вводять відповідну термінологію”.

Також Геращенко зазначила, що президент розпочав роботу, і до цього мають долучитися народні депутати, щоб на всіх рівнях “ми апелювали до наших колег із США, ЄС про введення нового азовського пакету санкцій проти Російської Федерації саме за цю агресію, відкриту військову агресію проти України в Азовському морі”.

Перший віце-спікер повідомила, що делегація українського парламенту наступного тижня в ПАРЄ “буде апелювати до наших колег у Страсбурзі так само провести дебати на тему російської провокації в Азовському морі і щодо вимоги негайного звільнення українських моряків”.

Геращенко підкреслила, що українська сторона неодноразово пропонувала Росії віддати “23 злочинців-росіян в обмін на звільнення політв’язнів Кремля”. Проте, зауважила вона, досі немає жодної відповіді російської сторони на ці звернення.

“А що стосується наших моряків, то вони є військовополоненими, і вони мають бути звільнені без будь-яких обмінів, без будь-яких передумов і без будь-якого шантажу Кремля”, - додала Геращенко.


 



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