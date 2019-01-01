Американський літак-розвідник млниторив територію невизнаного Придністров'я / Карта

17:52 15.01.2019 0 комментариев Молдова

Американський літак-розвідник Beech MC-12W Liberty здійснює політ над територією України в 5-ти кілометрах від державного кордону з Молдовою поблизу невизнаного Придністров'я.

Про це повідомляє Український мілітарний портал

Розпочав свою місію літак близько 11:00 та об 11:45 здійснював політ у 15 км від міста Тирасполь, що “Придністровська Молдавська республіка” називає своєю столицею.

Пізніше він продовжив політ неподалік міста Дубосари.

Beech MC-12W Liberty – літак-розвідник Військово-повітряних сил США був створений на базі середньо-висотного літака Hawker Beechcraft King Air 350 та King Air 350ER під платформу Enhanced Medium Altitude Reconnaissance and Surveillance System – Multi-Intelligence (EMARSS-M).

Літак оснащений потужним радіо-електронним обладнанням, також оптико-електронною системою на універсальній шарнірній підвісці L-3 Wescam MX-15Di (AN-AAQ-35), яка включає тепловізор третього покоління з матричною решіткою InSb 640×480 діапазону MWIR. Окрім того він оснащений лазерним далекоміром, лазерною підсвідкою цілей, телекамеру зі спеціальним об’єктивом та інше спеціальне обладнання.

Маршрут польоту літака Beech MC-12W Liberty 14 січня 2018 року вздовж кордону Молдови та України Мапа: PlaneRadar



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