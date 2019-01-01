Віце-адмірал, командувач Військово-морських сил Збройних сил України у 2014 – 2016 роках Сергій Гайдук заявив, що Російська Федерація розгортає в окупованому Криму тактичну ядерну зброю та нарощує кількість крилатих ракет на кораблях Чорноморського флоту РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції в Києві.

За його словами, країна-агресор РФ у своїй морській доктрині до 2020 року чітко визначила пріоритети дій і чітко прописала місце і роль Чорноморського флоту РФ у вирішенні геополітичних проблем в силовий спосіб і просування національних інтересів РФ.

«З 2014 року з моменту окупації Криму РФ збільшила кількість сумарного залпу крилатих ракет «Калібр» на кораблях Чорноморського флоту. Якщо в 2014 році ця цифра дорівнювала нулю, то у 2018 році ця цифра дорівнює 40 і у РФ є амбітні плани до 2020 року довести сумарний залп до 168. Це є реальна загроза національній безпеці», - заявив Гайдук.

За словами віце-адмірала, ці крилаті ракети можуть бути використані як проти морських так і проти наземних сил.

Крім того, Гайдук відзначив, що «РФ у силовий спосіб почала розгортати у окупованому Криму тактичну ядерну зброю».

«Створена тріада сил: морська, авіаційна та берегова компонента, яка спроможна застосувати ядерну зброю», - додав він.