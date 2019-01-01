Выделенные на обустройство КПВВ на границе с оккупированным Крымом не использованы

17:17 15.01.2019 0 комментариев Крым

Почти 106 млн гривен ($3,7 млн), которые правительство Украины приказало выделить из резервного фонда госбюджета на строительство пунктов пропуска «Чонгар» и «Каланчак» на административной границе с Крымом, фактически не были использованы в 2018 году.

В 2019 году их использовать невозможно, говорится в ответе заместителя министра финансов Украины Андрея Градиля на информационный запрос корреспондента Громадского.

В ответе говорится, что в 2018 году средства на строительство новых КПВВ на границе с Крымом не выделили из Резервного фонда в бюджет Министерства инфраструктуры Украины из-за отсутствия необходимых документов. Минфину необходимо было предоставить экономическую классификацию, общий объем расходов и утвержденную смету строительства КПВВ.

Также в ответе Минфина отметили, что средства, которые правительство выделило на строительство КПВВ из резервного фонда в 2018 году, не могут быть использованы в 2019 году.

Строительство КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка» входит в План мероприятий по реализации государственной политики на территории аннексированного Крыма, утвержденного правительством 28 марта 2018 года.

Согласно этому плану, к концу третьего квартала 2018 года должны были построить КПВВ на границе с Крымом, а до 1 января 2019 — должны были создать сервисные зоны с центрами предоставления административных услуг.

Ответственными за выполнение этих пунктов Плана указанны Министерство инфраструктуры Украины, Минфин, МинТОТ и Херсонская областная государственная администрация.



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