Выделенные на обустройство КПВВ на границе с оккупированным Крымом не использованы
|17:17 15.01.2019
|0 комментариев
|Крым
Почти 106 млн гривен ($3,7 млн), которые правительство Украины приказало выделить из резервного фонда госбюджета на строительство пунктов пропуска «Чонгар» и «Каланчак» на административной границе с Крымом, фактически не были использованы в 2018 году.
В 2019 году их использовать невозможно, говорится в ответе заместителя министра финансов Украины Андрея Градиля на информационный запрос корреспондента Громадского.
В ответе говорится, что в 2018 году средства на строительство новых КПВВ на границе с Крымом не выделили из Резервного фонда в бюджет Министерства инфраструктуры Украины из-за отсутствия необходимых документов. Минфину необходимо было предоставить экономическую классификацию, общий объем расходов и утвержденную смету строительства КПВВ.
Также в ответе Минфина отметили, что средства, которые правительство выделило на строительство КПВВ из резервного фонда в 2018 году, не могут быть использованы в 2019 году.
Строительство КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка» входит в План мероприятий по реализации государственной политики на территории аннексированного Крыма, утвержденного правительством 28 марта 2018 года.
Согласно этому плану, к концу третьего квартала 2018 года должны были построить КПВВ на границе с Крымом, а до 1 января 2019 — должны были создать сервисные зоны с центрами предоставления административных услуг.
Ответственными за выполнение этих пунктов Плана указанны Министерство инфраструктуры Украины, Минфин, МинТОТ и Херсонская областная государственная администрация.
Ещё на эту тему:
На різдвяні свята окупований Крим відвідало на третину менше громадян, ніж в минулому році
Окупанти встановили «досить сиру» конструкцію на адмінграніце окупованого Криму з Україною
Пограничники ликвидировали канал переправки граждан Украины в Россию через оккупированный Крым
На админгранице с Крымом введен режим ограниченного пересечения относительно граждан Российской Федерации
Оккупанты решили ужесточить контроль за крымчанами, использующими украинские паспорта
ФСБ сообщила о задержании двоих граждан Украины на админгранице с оккупированным Крымом
Глава предприятия "Росатома" давал взятку за госконтракт на обустройство границы оккупированного Крыма
В МИД России считают, что законопроект Киева о морской территории неприменим к Азовскому морю
На админгранице с оккупированным Крымом российские таможенники изъяли у гражданина Украины книгу XIX века
В октябре количество пересечений админграницы с Крымом уменьшилось наполовину / Инфографика
Завтра Украина откроет КПВВ на границе с оккупированным Крымом