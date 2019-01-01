Экипажи смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Южного военного округа приступили к освоению новых модернизированных истребителей Су-27СМ3 в Краснодарском крае.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Черноморская безопасность.

После проведения техническим составом полка комплекса мероприятий по обслуживанию и технической проверке новых самолетов, летчики приступили к выполнению первых контрольных полетов.

В ходе контрольных полетов будут проверены летно-технические характеристики истребителей, работоспособность двигателей, всех систем и механизмов на различных режимах работы, скоростях и высотах.

Ранее в полк поступили шесть модернизированных истребителей поколения 4++ Су-27СМ3.

Напомним, что Южный военный округ (ЮВО) - военно-административная единица Вооружённых Сил Российской Федерации. Штаб округа дислоцируется в Ростове-на-Дону. Действующий командир - генерал-полковник Александр Дворников.

Войска и силы ЮВО дислоцируются в административных границах двух федеральных округов (Южного и Северо-Кавказского) РФ. В 2014 году Россия незаконно включила в состав ЮВО так называемую «Республику Крым» и г. Севастополь.