Российский агрессор усилил ЮВО истребителями Су-27СМ3
|16:59 15.01.2019
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|Крым
Экипажи смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Южного военного округа приступили к освоению новых модернизированных истребителей Су-27СМ3 в Краснодарском крае.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Черноморская безопасность.
После проведения техническим составом полка комплекса мероприятий по обслуживанию и технической проверке новых самолетов, летчики приступили к выполнению первых контрольных полетов.
В ходе контрольных полетов будут проверены летно-технические характеристики истребителей, работоспособность двигателей, всех систем и механизмов на различных режимах работы, скоростях и высотах.
Ранее в полк поступили шесть модернизированных истребителей поколения 4++ Су-27СМ3.
Напомним, что Южный военный округ (ЮВО) - военно-административная единица Вооружённых Сил Российской Федерации. Штаб округа дислоцируется в Ростове-на-Дону. Действующий командир - генерал-полковник Александр Дворников.
Войска и силы ЮВО дислоцируются в административных границах двух федеральных округов (Южного и Северо-Кавказского) РФ. В 2014 году Россия незаконно включила в состав ЮВО так называемую «Республику Крым» и г. Севастополь.
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