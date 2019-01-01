Из Севастополя в Сирию отправят судно со стройматериалами / Фото
|16:36 15.01.2019
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|Крым
Подписано соглашение о сотрудничестве между оккупированным Россией Севастополем и сирийским городом Тартусом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил "депутат" Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, который сейчас в составе российской делегации находится в Сирийской Арабской Республике, передает ForPost.
В рамках этого соглашения российская сторона планирует поставлять в Сирию не только стройматериалы, но и зерно, а Сирия сможет отправлять к нам фрукты и овощи.
Первое судно с российскими стройматериалами для Сирии направится из Севастополя в сирийский Тартус в ближайшие дни.
«Сегодня мы посетили один из объектов, который строится в Тартусе при поддержке сирийской партии Баас. Это большой туристический комплекс, работы проводит наша, российская строительная компания. Представитель фирмы-подрядчика сегодня сказал, что все стройматериалы для проведения работ теперь будут поставляться через Севастополь, первое судно с грузом отправится из нашего порта уже в ближайшие дни», — сказал Белик.
Пресс-служба оккупационного правительства Севастополя приводит слова министра транспорта САР Али Хамуда о том, что связь городов укрепит и воздушный путь.
«Наше взаимодействие будет проявляться и в организации прямого морского сообщения между двумя портами, и в организации», — сказал Али Хамуд.
Белик отметил, что открытие морского пути Севастополь — Тартус стало возможным при поддержке руководства САР и лично президента республики Башара Асада, встреча с которым запланирована в ходе этого визита.
Фото с сайта ForPost
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