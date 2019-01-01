Военная база в оккупированном Крыму получила дополнительный дивизион ЗРК "Панцирь-С1"
|16:12 15.01.2019
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|Крым
Противовоздушная оборона оккупированного Крыма усилена дополнительными комплексами ближнего действия "Панцирь-С1".
Об этом во вторник, 15 января, сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ, передает военное.рф.
Перед тем как дивизионный комплект системы "Панцирь-С1" поступил в оккупированный Крым, комплексы прошли стыковочные стрельбы на полигоне в Астраханской области.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" – система ПВО ближнего действия. Предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.
В частности, в оккупированном Крыму "Панцири" обеспечивают защиту зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Также могут оборонять объекты от наземных и надводных угроз.
Комплекс "Панцирь-С1" оснащен двухдиапазонной трехкоординатной радиолокационной станцией (РЛС) с фазированной антенной решеткой, а также скорострельными автоматическими пушками и радиоуправляемыми ракетами. Способен поражать цели, движущиеся со скоростью до 1000 м/с, на дальности до 20 км и высотах до 15 км.
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