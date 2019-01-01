Лефортовський суд Москви відмовився від прохання захисту українських моряків, затриманих після інциденту в районі Керченської протоки, передати розгляд клопотань про продовження їм арешту до військового суду.

"Суд відмовився задовольнити заявлене нами клопотання про передання справи на розгляд до Московського гарнізонного військового суду (МГВС)", - повідомив "Інтерфаксу" адвокат Микола Полозов, який захищає командира моряків Дениса Гриценка, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, захист наполягав на тому, що вирішувати питання про продовження морякам терміну тримання під вартою має саме військовий суд, оскільки Київ вважає їх військовополоненими.

Лефортовський суд Москви у вівторок розглядає клопотання слідства про продовження терміну тримання під вартою українським морякам, затриманим після інциденту в районі Керченської протоки.

Слідство клопоче про продовження арешту всім українцям до 26 квітня.