Суд у Москві відмовився передати до військового суду "справи" українських моряків
|15:48 15.01.2019
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|Крым
Лефортовський суд Москви відмовився від прохання захисту українських моряків, затриманих після інциденту в районі Керченської протоки, передати розгляд клопотань про продовження їм арешту до військового суду.
"Суд відмовився задовольнити заявлене нами клопотання про передання справи на розгляд до Московського гарнізонного військового суду (МГВС)", - повідомив "Інтерфаксу" адвокат Микола Полозов, який захищає командира моряків Дениса Гриценка, пише Інтерфакс-Україна.
За його словами, захист наполягав на тому, що вирішувати питання про продовження морякам терміну тримання під вартою має саме військовий суд, оскільки Київ вважає їх військовополоненими.
Лефортовський суд Москви у вівторок розглядає клопотання слідства про продовження терміну тримання під вартою українським морякам, затриманим після інциденту в районі Керченської протоки.
Слідство клопоче про продовження арешту всім українцям до 26 квітня.
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