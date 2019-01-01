Через погодні умови глави МЗС п'яти країн не змогли дістатися Маріуполя
|15:24 15.01.2019
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|Украина
З огляду на складні погодні умови міністри закордонних справ України, Польщі та країн Балтії не змогли долетіти до Маріуполя (Донецька область).
Про це повідомив глава МЗС України Павло Клімкін, передає Інтерфакс-Україна.
"Незважаючи на важкі погодні умови, спробували долетіти до Маріуполя. Екіпаж військових гелікоптерів, в умовах туману й загрози обмерзання, прийняв рішення повернутися на Дніпровське летовище", - написав міністр на своїй сторінці у Facebook у вівторок.
Він додав, що буде організовано відеозв'язок з тими, хто чекав на міністрів у Маріуполі.
Павло Клімкін поінформував, що перебуває з колегами в Дніпрі: "Зараз із моїми колегами вже в лікарні ім. Мечникова в Дніпрі".
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