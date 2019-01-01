З огляду на складні погодні умови міністри закордонних справ України, Польщі та країн Балтії не змогли долетіти до Маріуполя (Донецька область).

Про це повідомив глава МЗС України Павло Клімкін, передає Інтерфакс-Україна.

"Незважаючи на важкі погодні умови, спробували долетіти до Маріуполя. Екіпаж військових гелікоптерів, в умовах туману й загрози обмерзання, прийняв рішення повернутися на Дніпровське летовище", - написав міністр на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

Він додав, що буде організовано відеозв'язок з тими, хто чекав на міністрів у Маріуполі.

Павло Клімкін поінформував, що перебуває з колегами в Дніпрі: "Зараз із моїми колегами вже в лікарні ім. Мечникова в Дніпрі".