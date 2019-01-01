Более 1,44 трлн рублей планируется потратить в 2019 году на реализацию гособоронзаказа в части оснащения Вооруженных сил России.

Об этом сообщил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

"На реализацию госзаказа в части оснащения Вооруженных сил в текущем году предусмотрено более 1 трлн 440 млрд рублей", - сказал он на селекторном совещании в военном ведомстве.

"Почти 71% этих средств пойдет на серийные закупки новейших образцов с тем, чтобы к концу года доля современного вооружения и техники составила 67%", - уточнил министр.

Он отметил, что перед Минобороны также стоят важные задачи в сфере капитального строительства и жилищного обеспечения. "Основные усилия военно-строительного комплекса следует сосредоточить на создании военной инфраструктуры в соответствии с системой базирования Вооруженных сил", - сказал Шойгу. Министр заверил, что ведомство продолжит активно применять "современные типовые проекты, новые технологии, особенно в отношении объектов, влияющих на боевые возможности армии и флота".

Шойгу также сообщил, что в 2019 году жилье смогут приобрести до 25 тыс. военных.

"При проведении всех мероприятий необходимо осуществлять жесткий контроль за эффективным расходованием бюджетных средств. Такого подхода должны придерживаться руководители всех уровней", - заключил глава Минобороны.