Політв'язня Бекірова вивезли у лікарню на обстеження
|14:43 15.01.2019
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|Крым
Хворого на діабет, заарештованого в окупованому Криму активіста Едема Бекірова вчора так і не відвезли до лікарні, як очікувалося. Однак сьогодні кримського татарина вивезли у сімферопольську лікарню на обстеження.
Про це повідомила Уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.
"Під час моєї розмови з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою, вона пообіцяла, що Едема Бекірова перевезуть у лікарню у понеділок. Цього не сталося, бо начебто не було конвою", – написала вона.
За словами Денісової, тільки що адвокат Бекірова Іслям Веліляєв повідомив їй, що зв’язався з керівником медичної частини СІЗО Сімферополя, у якому утримують його підзахисного.
"Він розповів адвокату, що Едема Бекірова вивезли у сімферопольську лікарню імені Семашко на обстеження, яке триватиме два тижні", – повідомила Омбудсмен.
Наразі очікуються результати обстеження.
"Будемо намагатися отримати їх якомога скоріше та вимагати, щоб Едему Бекірову надали усю необхідну медичну допомогу", – додала Денісова.
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