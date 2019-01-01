Хворого на діабет, заарештованого в окупованому Криму активіста Едема Бекірова вчора так і не відвезли до лікарні, як очікувалося. Однак сьогодні кримського татарина вивезли у сімферопольську лікарню на обстеження.

Про це повідомила Уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.

"Під час моєї розмови з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою, вона пообіцяла, що Едема Бекірова перевезуть у лікарню у понеділок. Цього не сталося, бо начебто не було конвою", – написала вона.

За словами Денісової, тільки що адвокат Бекірова Іслям Веліляєв повідомив їй, що зв’язався з керівником медичної частини СІЗО Сімферополя, у якому утримують його підзахисного.

"Він розповів адвокату, що Едема Бекірова вивезли у сімферопольську лікарню імені Семашко на обстеження, яке триватиме два тижні", – повідомила Омбудсмен.

Наразі очікуються результати обстеження.

"Будемо намагатися отримати їх якомога скоріше та вимагати, щоб Едему Бекірову надали усю необхідну медичну допомогу", – додала Денісова.