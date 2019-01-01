Денисова: В деле украинских моряков Суд примет решения, которые нужны Путину / Видео
|14:22 15.01.2019
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|Крым
В деле украинских пленных моряков уже все "решено", поскольку российский суд примет выгодное для президента РФ Владимира Путина решение, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Об этом омбудсмен сказала журналистам возле Лефортовского районного суда Москвы во вторник, 15 января, передает ZN,UA.
"Я считаю, что все уже "решено". ФСБ, которой фактически руководит президент страны, в которой мы сейчас находимся... уже все указания получены судом, который примет такое решение, которое нужно Путину для того, чтобы иметь доказательства, что наши военнопленные моряки – это обычные преступники, которые нарушили какие-то границы Российской Федерации. Но мы знаем, что Крым - украинский, никакие границы они не нарушали, они действовали в соответствии со своими полномочиями и военными обязанностями", - сказала Денисова.
Омбудсмен подчеркнула, что дело моряков Военно-морских сил Украины может рассматривать только военный суд.
Сегодня Денисова, часть членов команды защиты и их родственники прибыли на заседание Лефортовского суда. Моряков для рассмотрения дела разделили на шесть групп по четыре человека. Заседание, на котором рассматривают вопрос о продлении ареста гражданам Украины, проходит в закрытом режиме.
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