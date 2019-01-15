Дипломати 9 країн приїхали в Москву на суд над полоненими українськими моряками
|14:01 15.01.2019
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|Крым
Дипломати з ЄС, США, Великої Британії, країн Балтії, Польщі, Чехії, Швеції та Данії приїхали на засідання московського суду, де розглядають справу незаконно захоплених українських моряків.
Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Латвії Едгарc Рінкевичс, передає Європейська правда.
"Ми висловлюємо свою солідарність з ними і вимагаємо негайного звільнення", - написав він.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував "нашим друзям, які прийшли підтримати хлопців".
Лефортовський суд столиці Росії Москви 15 січня в закритому режимі розглядає питання щодо продовження арешту українським морякам, захопленим російськими силовиками в листопаді у Чорному морі.
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