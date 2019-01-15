Україна вимагає від Болгарії не допускати російські кораблі, що прибувають з Криму
|13:46 15.01.2019
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|Крым
Україна закликала Болгарію не приймати російський корабель BEST-1 в Бургасі, бо протилежне рішення означатиме, що Софія не підтримує санкції проти Росії як член Європейського союзу.
Про це 14 січня заявив посол України в Болгарії Віталій Москаленко, пише Українська правда з посиланням на Faktor.bg.
"Україна посилає Болгарії заклик не приймати російський корабель BEST-1 в Бургасі, що в протилежному випадку означатиме, що вона не підтримує санкції проти Росії як член Європейського союзу. Завтра я проведу кілька зустрічей у МЗС і в парламенті, щоб прокоментувати ситуацію. Ми будемо наполягати на тому, що російські кораблі, що прибувають з Криму, не мають бути допущені до болгарських вод", - сказав посол.
"Це не перший випадок провокації Кремля. Такі дії не тільки не припиняються, але й частішають", - додав Москаленко.
Корабель BEST-1 з вугіллям вирушив з російського порту Ростов-на-Дону. Раніше судно було в окупованому Криму, порушивши правила перетину державного кордону України.
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