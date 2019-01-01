Еще один фрегат ВМФ России готовится к первому дальнему походу / Фото
|13:26 15.01.2019
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|Россия
Экипаж головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" приступил к отработке задач курса боевой подготовки надводных кораблей.
Как пояснили в пресс-службе Северного флота, после аттестации моряки отправятся в первый дальний поход, сообщает Центральный Военно-Морской Портал.
Напомним, что фрегат "Адмирал Горшков" стал первым носителем высокоточных крылатых ракет "Калибр" в составе Северного флота. Его официально ввели в строй 28 июля 2018 года. Постройка фрегата на "Северной верфи" продолжалась более 12 лет.
8 сентября 2018 года "Адмирал Горшков" впервые прибыл в Североморск в качестве боевой единицы ВМФ, войдя в состав 43-й дивизии ракетных кораблей. В декабре, во время учений в Баренцевом море, экипаж корабля уничтожил ракетой "Калибр" мишень на дальности более 700 км.
Полное водоизмещение фрегатов проекта 22350 – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Корабль развивает скорость до 29 узлов. Автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек и 20 морских пехотинцев.
Помимо "Калибров" корабли оснащают зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут", комплексом противтолодочной обороны "Пакет", 130-мм артустановкой А-192, ракетно-артиллерийскими системами "Палаш". На борту базируется вертолет Ка-27ПЛ.
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