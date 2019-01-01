Объем грузооборота Измаильского морского торгового порта (Украина) за январь-декабрь 2018 года составил 4,46 млн тонн, что на 10,2% ниже показателя 2017 года.

Это следует из статистических данных, предоставленных портовой администрацией, сообщает PortNews.



Отмечается, что планировалось перегрузить 4,7 млн тонн, однако план был не выполнен на 5,9% из-за критического обмеления Дуная.



Кроме этого, Ferrexpo, контролирующая Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, в декабре 2018 испытывала сложности с железнодорожными перевозками. Поскольку компания обеспечивает основной грузопоток ЖРС через порт, снижение объема ее поставок также повлияло на показатели работы Измаильского порта.



Перегрузка экспортных грузов составила 3,32 млн тонн, импортных - 0,11 млн тонн, транзитных - 0,93 млн тонн.



В структуре грузоперевалки основные позиции занимает руда (3,16 млн тонн), уголь (0,75 млн тонн), черные металлы (0,18 млн тонн), металлопрокат (0,16 млн тонн) и стройматериалы (0,16 млн тонн).



За отчетный период Измаильский порт обработал 2 883 судна (из них 53 - морских).



Измаильский морской торговый порт расположен на Дунае. К акватории Измаильского порта относится водное пространство Килийского гирла реки Дунай от 85 до 94 км, считая от левого берега до условной линии государственной границы Украины, которая проходит по фарватеру реки.



Единственным оператором порта является ГП «Измаильский морской торговый порт». Количество грузовых причалов — 24, длина грузового причального фронта — 2,69 км.