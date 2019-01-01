Объем грузооборота Одесского морского порта (Украина) в январе-декабре 2018 года составил 21,7 млн тонн, что на 10,1% ниже показателя 2017 года.

Передает Центр транспортных стратегий (ЦТС) со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ), сообщает PortNews.



Перевалка экспортных грузов за отчетный период снизилась на 9,8% - до 17,79 млн тонн, транзитных - на 40,1% до 1,3 млн тонн, каботажных - на 11,1% до 107,5 тыс. тонн, импортных - выросла на 3,62% - до 4,5 млн тонн.



Перевалка наливных грузов за 2018 год уменьшилась на 38,79% - до 1,42 млн тонн, сухих - на 10,29% до 8,54 млн тонн, тарно-штучных - на 4,53% до 11,74 млн тонн.



Контейнерооборот порта составил 598,6 тыс. TEUs (+15,24%).



Одесский морской порт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно образованной территории площадью 141 га. В порту обслуживаются суда длиной до 330 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии - более 9 км. Мощности предприятия позволяют ежегодно перерабатывать более 21 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов, контейнерные терминалы рассчитаны на перегрузку более 900 тыс. TEUs. Пассажирский комплекс способен обслужить до 4 млн туристов в год.



Согласно реестру АМПУ, в порту работают ДП «КТО», ООО «Бруклин-Киев», ООО «Металзюкрайн Корп», ООО «Новолог», ООО «Олимпекс Купе Интернешнл», ООО «Новотех-Терминал», ООО «УНСК», ПАО «ГПЗКУ «Одесский зерновой терминал» и другие портовые операторы.



Одесский морпорт в 2017 году сократил грузооборот в сравнении с 2016 годом на 4,4% — до 24,13 млн тонн.