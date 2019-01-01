Аграрний сектор окупованого Криму в 2018 році зафіксував кілька антирекордів.

Про це йдеться в матеріалі видання Крим.Реалії,пише agroreview.

«Наймасштабніше падіння зафіксовано у хліборобській сфері, яка продемонструвала відразу кілька антирекордів. На фоні загальної деградації сільського господарства Криму російська влада могла похвалитися хоча б високим урожаєм зернових, який з 2014 року неухильно зростав — з 1102 до 1394 тис т в 2017-м. Очікуючи ще більших врожаїв, кримські аграрії в минулому році збільшили площу під ці культури на 10%», — пише видання.

Але погода внесла корективи в їх плани — посуха знищила більшу частину посівів, дозволивши зібрати тільки 760,5 тис. т. «Такого низького врожаю в аграрній історії півострова в ХХІ столітті ще не було — в самому неврожайному 2013-му році зібрали 764,8 тис т зерна», — уточнює видання.

Також плачевна ситуація з соняшником — у 2018 році його урожай ледь перевищив 46 тис т, що становить 38% від рівня 2017 року. У такому ж посушливому 2013 році кримські аграрії зібрали 109 тис т культури, тобто в 2,3 рази більше від нинішніх показників.

«Не пощастило і кримським овочівникам — у відкритому і закритому грунті вони зібрали лише 120 тис т овочів, що майже в 4 рази менше врожайності 2013 року. Тоді в Криму була вода з Дніпра, а тепер тільки російські плани щодо використання стічних вод для поливу», — зазначають журналісти.

Дещо краща ситуація з плодово-ягідною продукцією, якої зібрали 111 тис т. Велика частина з них — яблука, 94 тис т (85% всієї продукції). Цей показник поступається врожаю 2013 року з урожаєм 114 тис т.

2018-й виявився найбільш сприятливим для кримських виноградарів за останні кілька років. Винограду зібрали 67 тис т, що на 12% більше, ніж минулих років. Але це все ж на третину менше показників 2013 року, коли зібрали 97 тис тjy.