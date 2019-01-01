В оккупированном Крыму расчеты комплексов Панцирь-С уничтожали условные цели
|11:52 15.01.2019
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|Крым
Расчеты дислоцированных в оккупированном Крыму зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) Панцирь-С Южного военного округа "уничтожили" более 100 целей условного противника.
Учения проводились в рамках "единого дня борьбы с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами", об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
В сообщении пресс-службы сказано, что в ходе занятий зенитчики выполнили около 30 нормативов по поиску, обнаружению и условному уничтожению малоразмерных, малоскоростных и низколетящих воздушных целей, а также отработали порядок обнаружения и уничтожения крылатых ракет условного противника. Основной задачей в ходе "единого дня по борьбе с крылатыми ракетами" ставилось сократить цикл управления от обнаружения воздушной цели до ее уничтожения.
К тренировке привлекалось более 100 военнослужащих и было задействовано около 20 единиц военной техники подразделения ЗРПК Панцирь-С из состава 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Указанные подразделения заступили на боевое дежурство в декабре прошлого года.
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