Расчеты дислоцированных в оккупированном Крыму зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) Панцирь-С Южного военного округа "уничтожили" более 100 целей условного противника.

Учения проводились в рамках "единого дня борьбы с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами", об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

В сообщении пресс-службы сказано, что в ходе занятий зенитчики выполнили около 30 нормативов по поиску, обнаружению и условному уничтожению малоразмерных, малоскоростных и низколетящих воздушных целей, а также отработали порядок обнаружения и уничтожения крылатых ракет условного противника. Основной задачей в ходе "единого дня по борьбе с крылатыми ракетами" ставилось сократить цикл управления от обнаружения воздушной цели до ее уничтожения.

К тренировке привлекалось более 100 военнослужащих и было задействовано около 20 единиц военной техники подразделения ЗРПК Панцирь-С из состава 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Указанные подразделения заступили на боевое дежурство в декабре прошлого года.