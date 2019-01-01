Чубаров: Росія мститься кримським адвокатам за захист українських громадян

11:32 15.01.2019 0 комментариев Крым

Росія мститься кримським адвокатам за захист українських громадян, яких переслідують в анексованому Криму.

Таку думку в ефірі Радіо Крим.Реалії висловив народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, коментуючи намір Міністерства юстиції Росії виключити зі складу "Кримської центральної колегії адвокатів" Еміля Курбедінова, пише Укрінформ.

Він назвав цю вимогу "абсолютно неправовою" і нагадав, що Росія незаконно застосовує власне законодавство анексованому Криму.

"Якщо говорити про причини дій, які роблять неможливою діяльність Еміля Курбедінова в якості захисника політв'язнів українських громадян, то треба говорити про те, що Росія, як країна-окупант, мститься кожному з юристів, які в умовах окупації наважуються захищати українських громадян. І тут можуть бути ще значні наслідки не тільки для Еміля Курбендінова, а й для інших адвокатів, які входять в "Кримську центральну колегію адвокатів", – сказав Чубаров.

Він додав, що таким чином буде здійснено відкритий тиск на адвокатів, і, "як би вони мужньо себе не поводили, вони будуть обмежені у своїх діях".

Міністерство юстиції Росії вимагає вилучити кримського адвоката Еміля Курбедінова з "Кримської центральної колегії адвокатів" до 1 березня 2019 року.

Сам Курбедінов вважає, що припис Міністерства юстиції Росії про виключення його з "Кримської центральної колегії адвокатів" є тиском на нього та інших членів колегії у зв'язку з професійною діяльністю.

Адвоката Курбедінова російські силовики затримували 6 грудня 2018 року. Суд арештував його на 5 діб за звинуваченням у "пропаганді публічного демонстрування атрибутики або символіки екстремістських організацій" за пост у Facebook 2013 року. За словами колег Курбедінова, скаргу на нього написав колишній житель Криму, який переїхав у столицю Сирії Дамаск.

Адвокат заявив, що його затримання російськими силовиками вранці 6 грудня відбувалося "на абсурдних підставах", він не визнає обвинувачень в екстремізмі. Еміль Курбедінов зазначив, що причиною переслідувань є його правозахисна діяльність, допомога політв'язням і захист українського військового Богдана Небилиці.



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