Міністерство закордонних справ Греції закликало Росію не втручатися в її внутрішні справи через Преспанську угоду і визнати Колишню Югославську Республіку Македонію (КЮРМ) під назвою Північна Македонія.

Про це йдеться в поширеній заяв грецького зовнішньополітичного відомства у зв’язку з коментарем, з яким виступив раніше МЗС Росії, інформує УНН.

“Преспанська Угода вже сприяє з моменту її підписання зміцненню стабільності і миру на Балканах. Воно є міжнародно визнаною моделлю вирішення суперечок між двома незалежними суверенними державами під егідою ООН без будь-якого втручання третіх сторін. Суперечок, які давно підривали перспективу мирного співіснування і спільної співпраці народів регіону на благо регіональної стабільності і безпеки”, — йдеться в заяві.

На думку грецького МЗС, міжнародні партнери Греції “покликані поважати дух і букву Угоди і вітати той факт, що політичне керівництво двох країн продемонструвало необхідну політичну сміливість для досягнення рішення цього особливо гострого питання, захищаючи при цьому свої національні інтереси”.

“Посилання на політичні події на внутрішній арені дружніх країн з боку російського МЗС несумісне з рівнем, який характеризує відносини між Грецією і Росією і давні узи дружби між нашими народами. В той же час вона викликає законну стурбованість, оскільки ігнорує скоординоване і ефективне демократичне функціонування інститутів в Греції, в конституції якої містяться чіткі положення, що стосуються будь-якої можливої ситуації на внутрішньополітичній арені, що, безумовно, не є підходящою сферою для коментарів третіх сторін”, — вважають в грецькому МЗС.

“Ми висловлюємо впевненість, що Росія, яка ось уже багато років визнає Колишню Югославську Республіку Македонію як „Республіка Македонія“, буде поважати чутливість грецького народу до використання імені Македонія і буде відтепер іменувати цю країну її новою конституційною назвою, тобто „Північна Македонія“, і, що найважливіше, утримається від аналогічних заяв, які є втручанням у внутрішні справи Греції”, — зазначив у висновку МЗС Греції.

Довідка: в понеділок МЗС Росії поширило коментар, в якому говориться, що рішення парламенту Македонії, який проголосував за перейменування країни, нав’язане ззовні і не відображає волі народу.

Греція відстояла свою національну політичну лінію в угоді з Скоп’є про нову назву Колишньої Югославської Республіки Македонія (КЮРМ). Про це заявив грецький прем’єр-міністр Алексіс Ціпрас.