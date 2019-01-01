В Кремле рассматривают возможность "референдума" на Курильских островах, в результате которого часть спорной территории перейдет к Японии.

Об этом пишет в Twitter эксперт расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев, ссылаясь на свой источник в Москве, повідомляє УНІАН.

По его данным, цель этого действия состоит в легитимизации аннексии Крыма и перезагрузки отношений с Западом. При этом "референдум" пройдет под строгим контролем, а большая часть территории останется в РФ.

Как поясняет Грозев, по задумке Кремля это якобы подчеркнуло бы, что Россия стоит на позициях самоопределения территорий, как, по версии Москвы, произошло и с Крымом.

Справка.

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.



