В Кремле допускают проведение "референдума" на Курильских островах для легитимизации аннексии Крыма
|10:03 15.01.2019
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|Крым
В Кремле рассматривают возможность "референдума" на Курильских островах, в результате которого часть спорной территории перейдет к Японии.
Об этом пишет в Twitter эксперт расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев, ссылаясь на свой источник в Москве, повідомляє УНІАН.
По его данным, цель этого действия состоит в легитимизации аннексии Крыма и перезагрузки отношений с Западом. При этом "референдум" пройдет под строгим контролем, а большая часть территории останется в РФ.
Как поясняет Грозев, по задумке Кремля это якобы подчеркнуло бы, что Россия стоит на позициях самоопределения территорий, как, по версии Москвы, произошло и с Крымом.
Справка.
Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.
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