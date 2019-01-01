Более тысячи новых образцов техники и вооружения поступят в ЮВО РФ в 2019 году

10:25 15.01.2019 0 комментариев Россия

Поступление более тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники ожидается в воинских частях Южного военного округа в 2019 году.

Об этом сообщил командующий войсками ЮВО России Александр Дворников, передает ТАСС.

"Около 400 единиц новейших и модернизированных образцов военной техники, спланированных к поставке в рамках перевооружения войск ЮВО, позволят в текущем году повысить долю оснащенности современными видами вооружения до 67%", - цитируют во вторник Дворникова в пресс-службе военного округа.

Генерал-полковник уточнил, что авиацию округа пополнят 30 новых самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации, а на Черноморский флот и Каспийскую флотилию спланирована поставка девяти боевых кораблей и катеров. Он добавил, что много единиц современной техники поступят в подразделения связи, радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск. Ожидается также поступление свыше 700 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, бронетанковой и автомобильной техники.

Как сообщалось ранее, с 2012 по 2018 годы в подразделения Сухопутных войск округа поставлено более 5000 единиц новой и модернизированной техники, в том числе современных танков Т-90 и Т-72Б3 более 300 единиц, боевых машин пехоты БМП-3 - более 250 единиц, бронетранспортеров БТР-82А - около 400 единиц.

За это же время артиллеристы и ракетчики юга России приняли на вооружение современные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С" и 2 бригадных комплекта ракетного комплекса "Искандер-М".

До конца 2020 года в войсках ЮВО планируется довести долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющим до 70%, а по некоторым образцам до 100%.

 



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